Открывал дверь всем постучавшимся: в Правдинске мужчина, натянув на лицо свитер, ограбил соседа

В Правдинске 42-летний мужчина в импровизированной маске ограбил соседа-пенсионера, изучив его привычки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 88-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что накануне вечером неизвестный постучался в дверь его квартиры, а после того как он открыл её, потребовал деньги. Пожилой мужчина достал из кармана 5000 рублей и отдал налётчику. Пенсионер не смог описать приметы внешности нападавшего, поскольку тот натянул на лицо свитер.

Сотрудники полиции определили круг лиц, которые были осведомлены о привычке владельца квартиры открывать двери всем постучавшимся в любое время суток. Выяснилось, что незадолго до происшествия к потерпевшему с просьбой одолжить денег обращался его сосед, но получил отказ. Версия о его причастности к грабежу подтвердилась.

41-летнего мужчину задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабёж"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.