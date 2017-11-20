В Черняховске судебный пристав возбуждала липовые дела о задолженности местных жителей

В Черняховске бывшая сотрудница отдела службы судебных приставов похитила мошенническим способом и присвоила деньги местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина сообщила двум жителям, что в отношении них якобы возбуждены производства о взыскании исполнительского сбора. После этого сотрудница получила от каждого из них по 2100 рублей за липовый долг. Деньги она забрала себе.

Кроме того, сотрудница присвоила и переданные ей двумя жителями Черняховска в счёт уплаты исполнительского сбора 2079 рублей и 2100 рублей. При этом, чтобы скрыть свои незаконные действия, женщина удалила из базы данных отдела судебных приставов сведения о вынесенных и зарегистрированных постановлениях о взыскании исполнительских сборов в отношении заплативших.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.