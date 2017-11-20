В Зеленоградске мужчина, подозреваемый в серии краж, поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления

В воскресенье, 19 ноября, в Зеленоградске загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Сообщение в дежурную часть о возгорании двухэтажного жилого дома на ул. Гагарина поступило вечером. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что это был поджог.



Свидетели рассказали, что незадолго до пожара из дома выбежал мужчина. Они назвали его приметы. Полицейские задержали подозреваемого на месте совершения очередного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель.



На поджог задержанный решился, чтобы скрыть следы своего проникновения в жилой дом. По предварительным данным, он через окно залез в квартиру, обыскал её и, не найдя ничего ценного, поджёг находившиеся внутри вещи. Затем мужчина пошёл в соседний дом, где таким же образом попытался совершить кражу, но его задержали полицейские.



В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции, следователи решают вопрос о возбуждении в отношении него сразу нескольких уголовных дел — по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества") и ст. 158 ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище"). Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории региона.