На Московском проспекте столкнулись две легковушки и два троллейбуса
Вечером в воскресенье, 19 ноября, на Московском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух троллейбусов. Об этом сообщили очевидцы в группе
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "ВКонтакте".
ДТП, по словам очевидцев, произошло в районе ТЦ "Сити". Оно затруднило движение транспорта на проспекте. Водителям советуют держаться левой полосы.
Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", из-за ДТП образовалась пробка от ул. Суздальской до дома №169 А. Транспорт там движется со скоростью 5 км/ч.