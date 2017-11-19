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Главная Новости Происшествия

После крупного ДТП в Марий Эл задержаны водитель и арендатор автомобиля

16:14
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Водитель и арендатор автомобиля задержаны в связи с уголовным делом о ДТП в Республике Марий Эл, где погибли 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Следствием установлено, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колёсные шины. От этого полуприцеп занесло на заснеженной дороге на встречную полосу движения, где он столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
 
По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа. В ближайшее время им будет выбрана мера пресечения.
 
Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября на 64 километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. В результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребёнок. Ещё четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы. 

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