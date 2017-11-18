На трассе Калининград - Талпаки - Гвардейск лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль (фото)

На трассе Калининград - Талпаки - Гвардейск в лоб столкнулись автомобиль Skoda и микроавтобус. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

От удара легковушку развернуло поперёк полосы движения, а микроавтобус перевернулся и налетел на отбойник. На месте происшествия работают инспекторы ДПС, приехала скорая.

Фото: очевидец

Фото: очевидец

Фото: очевидец

Обстоятельства происшествия выясняются. Информации о пострадавших пока нет.