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Главная Новости Происшествия

На трассе Калининград - Талпаки - Гвардейск лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль (фото)

14:41
  4440
На трассе Калининград - Талпаки - Гвардейск в лоб столкнулись автомобиль Skoda и микроавтобус. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
 
От удара легковушку развернуло поперёк полосы движения, а микроавтобус перевернулся и налетел на отбойник. На месте происшествия работают инспекторы ДПС, приехала скорая.
 
 
Фото: очевидец
 
 
Фото: очевидец
 
 
Фото: очевидец
 
Обстоятельства происшествия выясняются. Информации о пострадавших пока нет.
 

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