За сутки в Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек (фото)

В течение суток в четырёх авариях на дорогах области были ранены пять человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Так, 17 ноября в Черняховске на перекрёстке улиц Садовой и Театральной 44-летний водитель Lexus не уступил дорогу пешеходу. 38-летний мужчина госпитализирован с травмами.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

В тот же день в Калининграде вечером неустановленный автомобиль при повороте с ул. Сибирякова на ул.Горького наехал на 13-летнего подростка, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил телесные повреждения, водитель с места происшествия скрылся. Полиция объявила его в розыск. Всех, кто обладает какой-либо информацией об автомобиле и водителе, просят сообщить об этом в ГИБДД по телефонам: 8 (4012) 552-511, 552-512.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

Вечером того же дня в Багратионовском районе на перекрёстке автодороги Калининград-Долгоруково и автодороги в объезд города Багратионовска 63-летний водитель автомобиля Toyota не обратил внимание на предупреждающий знак и не уступил дорогу Mercedes. В результате он сам и пассажир протараненного автомобиля получили травмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

В пятницу в вечернее время на Ленинском проспекте в областном центре водитель автобуса Setra нарушил безопасную дистанцию движения, из-за чего в ДТП столкнулись сразу три автомашины. В этой аварии пострадал 39-летний пассажир одной из легковушек.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

Всего за сутки в Калининградской области водители и пешеходы нарушили правила дорожного движения в 1242 случаях. Кроме того, были задержаны 11 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.