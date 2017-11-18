Калининградская полиция задержала иностранца, обокравшего пенсионерку на 205 тысяч рублей

В областном центре полиция задержала жителя одной из среднеазиатских стран, укравшего у пожилой калининградки 205 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

78-летняя жительница одного из домов по ул. Александра Невского заявила в полицию, что у неё пропали все сбережения, примерно 205 тысяч рублей наличными. Пожилая женщина пояснила, что посторонних в квартиру не впускала.

Однако при выяснении обстоятельств происшествия сотрудники полиции установили, что в гости к пенсионерке заходила её внучка. С девушкой был приятель, гражданин одной из среднеазиатских стран.

Как оказалось, 29-летний мужчина выждал удобный момент и похитил деньги у хозяйки. Подозреваемый задержан, ведутся следственные действия.

В пресс-службе УМВД пояснили, что деньги мужчина уже потратил. Теперь предстоит выяснить, какое имущество злоумышленник на них приобрёл.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.