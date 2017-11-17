В Калининграде на остановке у ТЦ "Плаза" пассажирский автобус врезался в легковушку (фото)

В Калининграде на остановке у ТЦ "Плаза" в пятницу около 20:00 пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, автобус, отъезжавший от остановки, ударил легковушку сзади. По некоторым сведениям, ещё один автомобиль не успел притормозить, и врезался в автобус. По предварительным данным, пострадали только машины.

Фото: очевидец

Фото: очевидец

Фото: очевидец

Фото: очевидец

Из-за ДТП проезд по Ленинскому проспекту был ненадолго затруднён. Однако сейчас движение возобновилось в обычном режиме.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Причины происшествия устанавливаются.