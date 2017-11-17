Полиция и "Безопасный город" опубликовали подборку октябрьских ДТП, которых можно было избежать

АПК "Безопасный город" совместно с пресс-службой регионального УМВД опубликовал подборку октябрьских ДТП, которых можно было избежать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В очередном выпуске спецпроекта — кадры записей с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены результаты невнимательности, неуважения к другим участникам дорожного движения и игнорирования ПДД.



"Полицейские рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и взаимовежливыми. Перед началом любого манёвра следует убедиться в его безопасности и уведомить о своём намерении перестроиться или повернуть других водителей с помощью сигнала поворота", — рекомендуют в пресс-службе регионального УМВД.