В Калининграде гендиректор фирмы не заплатил в бюджет 45 млн рублей налога

В Калининграде генеральный директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год 55-летний мужчина, являясь генеральным директором компании, занимающейся производством, хранением и реализацией алкогольной продукции, создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм. Тем самым предприниматель включил в налоговые декларации недостоверные сведения и уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 45 млн рублей.

Против 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").