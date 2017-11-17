На границе с Калининградской областью задержали микроавтобус, арендованный в Германии (видео)

Польские пограничники задержали микроавтобус Mercedes Sprinter, арендованный в Германии. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на ведомство.

Автомобиль задержали сотрудники пограничной службы на польско-российском переходе Гусев — Голдап. Гражданин Республики Беларусь вместе с сопровождающим его россиянином пытались выехать из Польши на микроавтобусе стоимостью в 130 000 злотых.



Выяснилось, что автомобиль был взят в аренду на территории Германии и должен был вернуться в прокат. Микроавтобус не может покидать страну.

Более того, на автомобиле были российские номера, а водитель предоставил для проверки полный комплект документов. Между тем на этом же автомобиле ранее были немецкие номерные знаки. Мужчин задержали и опросили.

С начала года сотрудники Варминско-Мазурского отдела пограничной службы вернули 52 украденные автомобиля стоимостью более 2,5 миллиона злотых.