"Показалось, что землетрясение": на ул. Гагарина у пассажирского автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло

В четверг, 16 ноября, на ул. Гагарина у рейсового автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло. Об этом Клопс.Ru рассказала одна из пассажирок.



Авария произошла около 16:30. Пассажирский автобус №146 ехал в сторону Гурьевска. На перекрёстке с ул. Орудийной у него лопнуло колесо, посыпались осколки стекла.



"На минуту показалось, что это землетрясение. В автобусе разлетелись осколки, был очень сильный удар. Мужчине, сидевшему возле этого окна, порезало висок, сильно лилась кровь. Женщина попросила у водителя аптечку, на что тот ответил, что её нет", — рассказала пассажирка.



Некоторые пассажиры остались помогать пострадавшему мужчине. От госпитализации он отказался. Остальные вышли и пересели на другой транспорт.



По сообщению системы "112", вызов диспетчеру поступил от оператора АПК "Безопасный город". Камеры зафиксировали дорожно-транспортное происшествие недалеко от остановки.