В Калининграде суд закрыл сайт, разместивший инструкцию, как "скрутить" электросчётчик

В Калининграде суд обязал закрыть сайт, на котором размещена информация о способах хищения энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



На сайте дано описание, как "смотать" электросчётчик. Также там размещена видеоинструкция, как незаметно вскрыть и удалить пломбы с прибора учёта потреблённой электроэнергии.



Вход на данный ресурс свободный, регистрация пользователей не требуется. Ограничения на передачу, копирование и распространение информации отсутствуют.



"Вместе с тем установка различных устройств, останавливающих приборы учёта коммунальных ресурсов, вскрытие и незаметное удаление пломб и последующая неоплата использованных воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа является противоправным деянием", — пояснили в ведомстве.



Прокурор направил в суд заявление с требованием признать информацию, содержащуюся на сайте в интернете, запрещённой к распространению на территории РФ. Суд требования прокурора удовлетворил и обязал управление Роскомнадзора закрыть сайт.