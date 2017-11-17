Помог снять денег в банкомате: калининградец украл у пенсионерки более 300 тыс. рублей

В Калининграде мужчина подозревается в краже более 300 тыс. рублей со счёта 80-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По данным полиции, 19 сентября в одном из супермаркетов на Московском проспекте мужчина предложил пенсионерке помощь в снятии денег в банкомате. Калининградец, воспользовавшись тем, что женщина не знала о нюансах передачи средств, перевёл с её на свой счёт 331 000 рублей. Пропажу денег женщина обнаружила лишь спустя несколько дней.



Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов отследили движение денег, установили и опросили очевидцев происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. 41-летнего подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за мошенничество и незаконное хранение наркотиков житель областного центра.



Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его аресте.