Переход дороги на зелёный не обеспечивает безопасность: ГИБДД провела рейд у школ города (видео)

Полицейские организовали профилактический рейд вблизи школы №56. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Около учебного заведения детей младших классов встречали офицеры ГИБДД и ПДН. Детей предупреждали, что за нарушения ими ПДД ответственность понесут родители.



"Учитывая ваш небольшой рост, вы ещё не всегда видите дорожные "ловушки", поэтому можете в них попасть. Чтобы не оказаться под колёсами автомобиля, никогда не выбегайте из-за стоящего у тротуара транспорта. В этой дорожной ситуации и вы не видите автомобиль, и его водитель вас не видит", — пояснил школьникам инспектор ГИБДД.



Полицейские, проведя детей через дорогу по правилам, рассказали им о трагических случаях на проезжей части. Они объяснили, что даже переход дороги на зеленый сигнал светофора не обеспечивает безопасность тому, кто спешит и не смотрит по сторонам.





С начала года в области зарегистрировано 1028 ДТП, что на 5,2% меньше, чем в прошлом году. За десять месяцев на дорогах погибли 96 человек, 1184 получили ранения. 150 ДТП случилось с участием несовершеннолетних. В них пострадали 157 детей

Видео: пресс-служба регионального УМВД