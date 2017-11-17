В Калининграде на Московском проспекте из-за двух ДТП образовалась пробка

Утром в пятницу, 17 ноября, на Московском проспекте образовалась пробка из-за двух аварий. Об этом сообщили очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "ВКонтакте".

Два легковых автомобиля столкнулись в районе бывшего магазина "Подарки", затруднив движение в сторону выезда из города. По словам водителей, участники ДТП заблокировали полосу. Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", движение затруднено от ул. Грига до Ленинского проспекта. Скорость движения транспортного потока составляет 5 км/ч.

Второе ДТП произошло в районе перекрёстка с ул. Кутаисской. Транспорт там движется со скоростью 10 км/ч.