В Марий Эл столкнулись микроавтобус и лесовоз, погибли 14 человек
В Марий Эл произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза, погибли 14 человек. Об этом сообщает Интерфакс
со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте аварии.
По информации из штаба, микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КаМАЗ на 74-м километре автодороги регионального значения Р-173 "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск", уточняет РИА Новости
. В салоне автобуса, по предварительным данным, было 20 человек.
"Признаки жизни не подают 14 пострадавших в результате аварии, еще четверо в тяжелом состоянии госпитализированы", - сказал источник в МЧС, слова которого приводит Интерфакс.
По данным полиции, причиной столкновения автобуса и лесовоза в Марий Эл могли стать плохие погодные условия, в четверг в республике весь день идет сильный снег.
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маршрутное такси и внедорожник Mercedes.