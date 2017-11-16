Калининградские подростки катались на трамвае, прицепившись к нему снаружи (видео)

В Калининграде двое подростков катались на трамвае, ухватившись за тягово-сцепное устройство. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Несовершеннолетние зацеперы катались на трамвае в час пик на Площади Победы. Водители проезжавших мимо автомобилей сделали подросткам замечания, и те, дождавшись остановки вагона, убежали. Очевидцы отмечают, что мальчишки побежали прямо через дорогу, лавируя в плотном потоке машин, уточнили в полиции.