Калининградские подростки катались на трамвае, прицепившись к нему снаружи (видео)
В Калининграде двое подростков катались на трамвае, ухватившись за тягово-сцепное устройство. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Несовершеннолетние зацеперы катались на трамвае в час пик на Площади Победы. Водители проезжавших мимо автомобилей сделали подросткам замечания, и те, дождавшись остановки вагона, убежали. Очевидцы отмечают, что мальчишки побежали прямо через дорогу, лавируя в плотном потоке машин, уточнили в полиции.
"Одно неловкое движение на сцепке трамвая могло обернуться для ребят грустными последствиями, — предупреждает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. — За такие игры на дороге предусмотрена суровая ответственность — от постановки на учет до штрафов. Поэтому юным смельчакам не стоит портить себе будущее".
Полиция рекомендует родителям разъяснить детям, к каким последствиям может привести увлечение зацепингом.