Появилось видео аварии на ул. Театральной, где пострадала пятилетняя девочка

Появилось видео наезда на пятилетнюю девочку на ул. Театральной. Видео опубликовали в YouTube.

На кадрах, снятых автомобильным регистратором, видно, как мама с ребёнком переходят дорогу по пешеходному переходу. Они проходят до середины дороги, а потом их сбивает автомобиль. Женщина шла справа, её задело слегка, а девочку подбросило на капот автомобиля.



Видео: YouTube