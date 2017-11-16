Появилось видео аварии на ул. Театральной, где пострадала пятилетняя девочка
Появилось видео наезда на пятилетнюю девочку на ул. Театральной. Видео опубликовали в YouTube.
На кадрах, снятых автомобильным регистратором, видно, как мама с ребёнком переходят дорогу по пешеходному переходу. Они проходят до середины дороги, а потом их сбивает автомобиль. Женщина шла справа, её задело слегка, а девочку подбросило на капот автомобиля.
Видео: YouTube
Авария произошла 15 ноября в 15:00 около дома №42. Автомобиль Dodge наехал на ребёнка
на пешеходном переходе. Мама с девочкой перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу от здания регионального правительства к остановке общественного транспорта, чтобы успеть сесть на автобус до Светлого. Они возвращались из бассейна. Ребёнка доставили в больницу с переломом бедра.