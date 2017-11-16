"Таскала кур": в Немане мужчина привязал собаку к столбу и избил её доской

Против 37-летнего жителя Неманского района, избившего собаку, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областная прокуратура.



В октябре мужчина привязал полуторагодовалую бродячую собаку верёвкой к столбу и не менее десяти раз ударил её деревянной доской. Животное получило различные травмы. Собака потеряла зрение на один глаз, и ей ампутировали ухо.



Избитую собаку обнаружила жительница посёлка. Она подобрала её и отвезла к ветеринару для оказания медпомощи.



Против 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. 245 ч. 1 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Ему грозит до шести месяцев лишения свободы.

Ранее редакция Клопс.Ru писала, что волонтёры просят помощи для собак, которых избили хозяева и бросили умирать. Одна из собак оказалась как раз обвиняемого.