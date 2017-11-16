В Калининграде возбудили уголовное дело против водителя внедорожника, в который врезался и погиб мотоциклист

Против водителя внедорожника, сбившего насмерть на Советском проспекте мотоциклиста, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как установили полицейские, 17 октября 55-летний водитель Toyota Land Cruiser нарушил правила и выехал со второстепенной дороги прямо, хотя стоял знак "Движение направо". Из-за этого автомобиль столкнулся с мотоциклом, 29-летний водитель которого погиб на месте.



На основании выводов, сделанных по результатам проведённых автотехнических экспертиз, опроса свидетелей и целого комплекса других проверочных мероприятий, следователи возбудили в отношении водителя внедорожника уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека").

