На ул. Борзова под колёса машины попала женщина, переходившая дорогу по "зебре"

В Калининграде 15 ноября на ул. Борзова под колёса автомобиля попала 52-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



ДТП случилось в 17:30 на перекрёстке с Каштановой аллеей. 53-летний водитель KIA сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.



По сообщению источника в экстренных службах города, пострадавшую доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломом бедра и множественными ушибами.