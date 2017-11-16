В Озёрском районе главбуха реабилитационного центра для инвалидов осудили за хищение средств

В Озёрском районе главного бухгалтера реабилитационного центра для инвалидов осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Обвиняемая, пользуясь своим служебным положением, похитила у организации более 307 тысяч рублей. Её обвинили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением.

Суд признал женщину виновной. На основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору. Ей назначено два года два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна вернуть организации похищенные деньги. Приговор не вступил в законную силу.