В Калининградской области с начала 2017 года в ДТП пострадало 157 детей

С начала 2017 года в Калининградской области в ДТП пострадало 157 детей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

"Почти половина пострадавших несовершеннолетних, а именно 85 детей были пешеходами. В 92 случаях правила дорожного движения нарушили водители, а в 45 случаях к авариям привела неосторожность самих юных участников дорожного движения", — пояснили в полиции.