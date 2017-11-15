В Калининградской области с начала 2017 года в ДТП пострадало 157 детей
С начала 2017 года в Калининградской области в ДТП пострадало 157 детей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"Почти половина пострадавших несовершеннолетних, а именно 85 детей были пешеходами. В 92 случаях правила дорожного движения нарушили водители, а в 45 случаях к авариям привела неосторожность самих юных участников дорожного движения", — пояснили в полиции.
15 ноября около 15 часов пятилетнюю девочку сбила машина
на ул. Театральной. Ребёнок доставлен в больницу с переломом бедра. Мама с девочкой перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу от здания регионального правительства к остановке общественного транспорта, чтобы успеть сесть на автобус до Светлого.