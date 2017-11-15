Калининградские пограничники задержали двух дайверов, незаконно добывавших в море янтарь

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области задержали двух водолазов, добывающих ночью янтарь в Балтийском море. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе погрануправления.

В ночь с 13 на 14 ноября в районе Янтарного была задержана лодка, где находились два человека. Они заранее не уведомили пограничников и, кроме того, нарушили запрет на выход в море в тёмное время суток.

В результате проверки выяснилось, что жители Калининградской области занимались добычей янтаря, используя для этого водолазное снаряжение. У нарушителей было изъято около 4 кг камня.

Информацию о порядке подачи уведомлений для выхода в акваторию Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов, а также о погружениях с использованием водолазного снаряжения можно узнать по телефонам: 8 (4012) 69-11-69 и 8 (4012) 69-11-11.