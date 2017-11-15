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Главная Новости Происшествия

Пятилетняя девочка, сбитая на Театральной, госпитализирована с переломом бедра

Автор: Ольга Запивалова
17:01
  2900
Пятилетняя девочка, которую в среду сбила иномарка на ул. Театральной в Калининграде, госпитализирована в Детскую областную больницу с переломом бедра. Об этом Клопс.Ru сообщили в УМВД по Калининградской области.

В полиции пояснили, что мама с девочкой перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу от здания регионального правительства к остановке общественного транспорта, чтобы успеть сесть на автобус до Светлого. Они возвращались из бассейна.

Ранее сообщалось, что авария произошла в 15:00 около дома №42. Автомобиль Dodge наехал на ребёнка на пешеходном переходе. На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. 

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