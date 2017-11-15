Пятилетняя девочка, сбитая на Театральной, госпитализирована с переломом бедра
Пятилетняя девочка, которую в среду сбила иномарка на ул. Театральной в Калининграде, госпитализирована в Детскую областную больницу с переломом бедра. Об этом Клопс.Ru сообщили в УМВД по Калининградской области.
В полиции пояснили, что мама с девочкой перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу от здания регионального правительства к остановке общественного транспорта, чтобы успеть сесть на автобус до Светлого. Они возвращались из бассейна.
Ранее сообщалось, что авария произошла
в 15:00 около дома №42. Автомобиль Dodge наехал на ребёнка на пешеходном переходе. На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.