Пятилетняя девочка, сбитая на Театральной, госпитализирована с переломом бедра

Пятилетняя девочка, которую в среду сбила иномарка на ул. Театральной в Калининграде, госпитализирована в Детскую областную больницу с переломом бедра. Об этом Клопс.Ru сообщили в УМВД по Калининградской области.



В полиции пояснили, что мама с девочкой перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу от здания регионального правительства к остановке общественного транспорта, чтобы успеть сесть на автобус до Светлого. Они возвращались из бассейна.