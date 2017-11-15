На ул. Театральной автомобиль сбил коляску с ребёнком (обновлено)

На ул. Театральной сбили ребёнка. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидец и источник в экстренных службах города.

Авария произошла в 15:00 около дома №42. Автомобиль Dodge наехал на ребёнка на пешеходном переходе. На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Подробности аварии уточняются.

Обновлено от 15:50

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пятилетняя девочка шла с мамой через дорогу по пешеходному переходу. За рулём иномарки была 32-летняя женщина-водитель. По предварительным данным, она не убедилась в безопасности и сбила ребёнка. Девочку с переломом ноги доставили в Детскую областную больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются подробности аварии.