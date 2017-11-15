На ул. Клинической мужчина из ревности ударил ножом соперника (видео)

Во вторник, 14 ноября, на ул. Клинической произошёл конфликт между двумя мужчинами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В 19:00 в дежурную часть поступило сообщение от медиков скорой помощи, что из квартиры на ул. Клинической с ножевым ранением госпитализировали 52-летнего мужчину. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Калининграда.

Мужчина пришёл в гости к 40-летней женщине. Во время застолья между ним и вторым гостем произошёл конфликт. Причиной его стала ревность к хозяйке квартиры. В ходе потасовки злоумышленник взял нож и несколько раз ударил им соперника в грудь.



В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Видео: пресс-служба регионального управления МВД