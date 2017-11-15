Микроавтобус, вылетевший с Мамоновской трассы, врезался в забор нефтебазы (видео)

Микроавтобус, вылетевший с трассы Калининград — Мамоново в районе Голубых озёр, врезался в забор нефтебазы. Об этом Клопс.Ru рассказал очевидец.



По словам свидетеля ДТП, микроавтобус обгонял самосвал по встречной полосе. В это время грузовик начал сворачивать и зацепил заднее крыло микроавтобуса. После чего последний автомобиль улетел в забор.



Судя по кадрам видеозаписи, машина едва не врезалась в цистерну, расположенную на территории нефтебазы.