Калининградка пыталась провезти в Литву 17 кг янтаря (фото, видео)
Клопс.Ru / TatianaKoblova
14:16
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На таможенном посту в Советске сотрудники изъяли 17 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
Калининградка ехала в Литву. При досмотре автомобиля Ford, на котором она приехала на таможенный пост в Советск, сотрудники ведомства обнаружили тайник в салоне иномарки. В нём находилось 35 пакетов с янтарём. Общий вес товара составил 17 килограммов.
Видео: пресс-служба Калининградской областной таможни
Солнечный камень изъяли и отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Видео: пресс-служба Калининградской областной таможни
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