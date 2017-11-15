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Главная Новости Происшествия

Калининградка пыталась провезти в Литву 17 кг янтаря (фото, видео)

14:16
  1109
На таможенном посту в Советске сотрудники изъяли 17 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
 
Калининградка ехала в Литву. При досмотре автомобиля Ford, на котором она приехала на таможенный пост в Советск, сотрудники ведомства обнаружили тайник в салоне иномарки. В нём находилось 35 пакетов с янтарём. Общий вес товара составил 17 килограммов.

Видео: пресс-служба Калининградской областной таможни
 
Солнечный камень изъяли и отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
 
Видео: пресс-служба Калининградской областной таможни 

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