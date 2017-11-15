Два сотрудника полиции подкладывали в тайники боеприпасы и фабриковали уголовные дела

В Калининграде сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УУР УМВД подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



Два оперуполномоченных сотрудника полиции работают в отделении по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. 31-летнего и 42-летнего полицейских обвиняют по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Кроме того, двоих жителей Калининграда подозревают в пособничестве полицейским.

По версии следствия, правоохранители решили искусственно завысить показатели работы. Для этого в марте они в районе Литовского вала спрятали взрывчатку. Затем заплатили 31-летнему калининградцу, который привёл к тайнику случайного знакомого для совместного застолья. Пособник обнаружил спрятанные полицейскими взрывчатые вещества и предложил своему новому знакомому продать найденное. Мужчина согласился. В этот же день его задержали, а позже привлекли к уголовной ответственности.



Это не единственный случай завышения показателей работы полицейскими. В июле 31-летний оперуполномоченный при пособничестве своей знакомой совершил аналогичное преступление. На ул. Гагарина он спрятал два взрывных устройства и 11 патронов. Женщина по той же схеме привела туда случайного знакомого, обнаружила закладку и уговорила мужчину забрать их с собой и продолжить выпивать в посёлке Нивенское Багратионовского района. Мужчина на это предложение согласился. При этом в роли водителя такси выступил оперуполномоченный. В дальнейшем мужчина с боеприпасами и взрывными устройствами был задержан сотрудниками полиции и привлечён к уголовной ответственности.

