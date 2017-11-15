Двое мужчин, женщина и подросток: в Калининграде сбили четверых пешеходов

Во вторник, 14 ноября, в Калининграде сбили четверых пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Первое ДТП случилось в 11:50 на ул. Чекистов. 50-летний водитель Opel сбил 52-летнюю женщину. Она переходила дорогу по "зебре". В результате наезда пешехода увезли в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами конечностей. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



Вечером в 17:30 на ул. Куйбышева под колёса машины попал 34-летний мужчина. Его на пешеходном переходе сбил 30-летний водитель автомобиля Volkswagen. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами лица и конечностей.



В 22:50 на ул. Карла Маркса 34-летний водитель автомобиля Renault сбил 40-летнего пешехода, переходившего дорогу вне "зебры". В результате ДТП 40-летний пешеход получил травмы. Его отвезли в БСМП с переломом челюсти. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

