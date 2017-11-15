В Челябинской области грузовик въехал в стену магазина и задавил пешеходов

Утром в среду, 15 ноября, в Златоусте водитель, управляя грузовым автомобилем Foton, врезался в здание и наехал на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Челябинской области.

Инцидент произошёл около 8:00 на пересечении ул. Ленина и Калинина. Грузовик врезался в здание и наехал на трёх пешеходов. Один из них был доставлен в медучреждение, двое скончались на месте от полученных травм.

Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших.