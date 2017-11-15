В Калининграде двое местных жителей вынесли из коттеджа имущество на 450 тыс. рублей
Два калининградца проникли в коттедж на ул. Белинского и вынесли имущество на 450 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Преступление произошло в ночь на 1 ноября. Злоумышленники разбили оконные стёкла и проникли в дом. Они похитили три телевизора и постельное бельё.
Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Мужчины находятся в изоляторе временного содержания.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Им грозит лишение свободы на срок до шести лет. Часть похищенных ценностей изъята и будет возвращена владельцу.