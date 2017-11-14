В Калининграде на ул. Громовой нашли человеческие останки времён ВОВ. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

7 ноября пенсионер обратился в полицию. Он рассказал, что на ул. Громовой, 123, грузовой автомобиль привёз в кузове землю для подсыпки. Когда её высыпали, оказалось, что в земле находятся человеческие кости.

Останки упаковали и отправили в отдел полиции. Правоохранители выясняют, какая строительная фирма занималась доставкой земли и откуда её привезли.