Калининградец дал взятку приставу, чтобы ему сняли запрет на выезд за пределы РФ

Калининградец подозревается в даче взятки судебному приставу. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



25-летний калининградец накопил административных штрафов на 80 000 рублей. Их мужчина не оплачивал. За это судебные приставы закрыли ему выезд за пределы РФ. Должник решил снять запрет и обратился к сотруднику ведомства.

Пристав доложил о правонарушении руководству. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 291 ч. 3 УК РФ ("Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий").