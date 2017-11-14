Светловчанин отсудил у работодателя за незаконное увольнение 270 тыс. рублей

Житель Светлого обратился в суд с просьбой признать его увольнение незаконным. Об этом сообщает пресс-служба Светловского городского суда.



Мужчина рассказал, что он работал на предприятии в должности электромеханика по автоматике. С ним был заключён срочный трудовой договор на период с 18 июля по 22 ноября 2017 года. В августе работодатель уволил его. Обращаясь в суд, истец указал, что договор был расторгнут раньше срока, кроме того, сотрудник не был предупреждён работодателем о предстоящем увольнении за три дня.



Суд признал увольнение незаконным. В пользу бывшего работника взыскали средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя. Всего — 270 511 рублей.