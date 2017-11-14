В полиции рассказали, сколько человек погибло с начала года на дорогах области из-за превышения скорости

За десять месяцев 2017 года в регионе произошло 51 дорожно-транспортное происшествие из-за превышения скорости. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, одним из наиболее опасных нарушений ПДД продолжает оставаться несоблюдение водителями скоростного режима. С начала года из-за этого на дорогах Калининградской области погибли 11 человек и 67 получили травмы.

"Действенный профилактический эффект, по данным ГИБДД, оказывает работа комплексов автоматической фиксации правонарушений, которые дисциплинируют водителей, тем самым способствуя снижению уровня аварийности на конкретных участках автодорог. С начала года по результатам обработки информации, полученной данными комплексами, вынесено 209 618 постановлений о наложении штрафов на любителей быстрой езды", — пояснили в ведомстве.