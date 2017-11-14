Сотрудники ИК №7 во время обыска избили восемь заключённых

В Калининградской области следователями регионального СКР возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками исправительного учреждения. Об этом сообщает ведомство.



"По версии следствия, с января по октябрь 2017 года сотрудники ИК №7 в Гвардейске, в комнате обыска, не имея предусмотренных законом оснований, явно выходя за пределы своих полномочий, умышленно применили физическую силу к восьми осуждённым, отбывающим наказание в указанном исправительном учреждении", — пояснили в региональном СУ СК РФ.



По факту превышения должностных полномочий с применением насилия возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Материал в следственные органы передали из прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, устанавливается круг лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.