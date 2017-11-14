В Калининграде на берегу озера нашли мёртвым пропавшего без вести мужчину

7 ноября около озера на ул. Емельянова нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.



Жителя Гвардейского района обнаружили около 16:30. Как выяснилось, погибший числился в полиции без вести пропавшим с 29 октября.



27 октября вечером 55-летний мужчина ушёл с работы по ул. Емельянова в состоянии алкогольного опьянения. Он направился на остановку общественного транспорта, чтобы сесть на автобус. Но до дома он так и не доехал.



"Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу пруда Мельничного на ул. Емельянова. На место выезжала следственная группа Московского района регионального СУ СК РФ. Смерть мужчины наступила из-за заболевания сердца. На теле отсутствовали видимые признаки насильственной смерти", — пояснили в региональном СУ СК РФ.