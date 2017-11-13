В Калининграде на Люблинском шоссе пять машин попали в яму-ловушку (фото)

На Люблинском шоссе примерно в 800 метрах от Чкаловского поворота пять автомобилей по очереди угодили в яму, образовавшуюся в результате провала асфальта. Об этом вечером в понедельник Клопс.Ru с места происшествия сообщили очевидцы.

Провал на дороге, заполненный водой, появился ещё две недели назад, рассказали свидетели. Никакого знака, предупреждающего водителей об опасности, перед ямой не установлено.

Фото: Елизавета Кузьмина

С виду ямка вроде безобидная, уточняют автомобилисты. Однако в понедельник вечером четыре автомобиля один за другим практически потеряли в ней колёса.

Фото: Елизавета Кузьмина

Фото: Елизавета Кузьмина

Инспекторы ГИБДД прибыли на место происшествия примерно через два с половиной часа после того, как их вызвали, сообщил один из потерпевших. И добавил, что уже в присутствии полицейских в яму-ловушку угодил пятый автомобиль.