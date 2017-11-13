В пятницу в Калининграде сбили четверых взрослых и десятилетнего ребёнка (фото)

В пятницу, 10 ноября, в Калининграде под колёсами автомобилей пострадали пять пешеходов, в том числе и десятилетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В 13:00 на Советском проспекте 32-летний водитель автомобиля KIA сбил 59-летнего пешехода. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 59-летнего мужчину госпитализировали.



Десятилетний мальчик попал под колёса Ford в 17:05 на ул. Красносельской. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 30-летний водитель сбил его. В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.



Чуть позже, в 17:50, на ул. Карла Маркса 33-летний водитель автомобиля Mazda при повороте на регулируемом перекрёстке сбил 46-летнего пешехода. Он получил телесные повреждения.



На ул. Черняховского под колёса Audi попал 33-летний пешеход. ДТП случилось в 20:30. Мужчина вышел на проезжую часть, чтобы сесть в трамвай, подъехавший на остановку. 27-летний водитель иномарки не пропустил пешехода. В результате 33-летний мужчина получил телесные повреждения.

