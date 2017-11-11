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Главная Новости Происшествия

Полиция ищет 16-летнего школьника, пропавшего в Калининграде

18:06
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В Калининграде разыскивают 16-летнего Никиту Лещенко, который 8 ноября ушёл из дома и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
 
По словам родственников подростка, Никита вечером в среду вышел из дома в Ленинградском районе областного центра, и они до сих пор не знают, где он.
 
Приметы подростка: на вид 15-16 лет, рост около 176 см. Глаза голубые, волосы тёмно-русые короткие. Одет в тёмно-синюю куртку и чёрные спортивные штаны, на ногах – чёрные кроссовки "Adidas".
 
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты, сообщить об этом по телефонам 8 (4012) 554-506, 02 или 102.
 

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