Полиция ищет 16-летнего школьника, пропавшего в Калининграде

В Калининграде разыскивают 16-летнего Никиту Лещенко, который 8 ноября ушёл из дома и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По словам родственников подростка, Никита вечером в среду вышел из дома в Ленинградском районе областного центра, и они до сих пор не знают, где он.

Приметы подростка: на вид 15-16 лет, рост около 176 см. Глаза голубые, волосы тёмно-русые короткие. Одет в тёмно-синюю куртку и чёрные спортивные штаны, на ногах – чёрные кроссовки "Adidas".

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты, сообщить об этом по телефонам 8 (4012) 554-506, 02 или 102.