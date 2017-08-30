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Главная Новости Происшествия

В Зеленоградске мужчина подозревается в убийстве приятеля за отказ подарить ему свою одежду

11:32
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В Зеленоградске местный житель подозревается в убийстве приятеля за отказ последнего подарить ему свою одежду. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия, в марте 2017 год четыре молодых человека распивали спиртные напитки. Между убитым и обвиняемым произошёл конфликт на почве отказа потерпевшего подарить ему свою одежду. Подозреваемый взял нож и два раза ударил им приятеля в грудь. От полученных травм тот умер в больнице.
 
В момент нанесения ударов свидетель этого происшествия уговаривал обвиняемого остановиться, но мужчина на эти призывы не отреагировал. Приставив нож к телу свидетеля, он пригрозил его убить.
 
Против 28-летнего подозреваемого возбуждено два уголовных дела — по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Прокурор Зеленоградского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд.
 

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