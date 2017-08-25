Хабаровским живодёркам вынесли приговор

Суд Индустриального района Хабаровска в пятницу, 25 августа, вынес приговор фигурантам дела о расправах над животным, об этом сообщает "РИА Новости".

Одной из девушек назначено наказание в виде трёх лет и десяти дней лишения свободы. Другой суд назначил четыре года и три месяца. Их приятель приговорён к трем годам лишения свободы.

Осужденные до вынесения приговора находились под стражей. В своём последнем слове они попросили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы. Сроки содержания под стражей им будут зачтены в срок отбывания наказания, добавила судья.