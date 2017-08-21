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Главная Новости Происшествия

Источник: в трамвайном депо из окна выпал мужчина

17:05
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В понедельник, 21 августа, в трамвайном депо на ул. Киевской из окна выпал мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
 
Инцидент произошёл в 12:45. Мужчина упал с высоты пяти метров в цехе по ремонту автотранспорта. По предварительным данным, пострадавший не работает на предприятии. С переломом основания черепа, ушибом мозга и переломом позвоночника его доставили в больницу. 30-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.
 

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