Источник: в трамвайном депо из окна выпал мужчина

В понедельник, 21 августа, в трамвайном депо на ул. Киевской из окна выпал мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл в 12:45. Мужчина упал с высоты пяти метров в цехе по ремонту автотранспорта. По предварительным данным, пострадавший не работает на предприятии. С переломом основания черепа, ушибом мозга и переломом позвоночника его доставили в больницу. 30-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.