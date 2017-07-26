Убийца из Австралии семь лет скрывался в заповеднике, воруя бананы у слонов
Малкольм Наден, один из самых разыскиваемых преступников Австралии, семь лет скрывался от правосудия на территории огромного заповедника. Об этом сообщает РГ
со ссылкой на издание The Daily Mail.
Бывший скотовод, был приговорён к 36 годам тюрьмы за двойное убийство. В 2005 году ему удалось бежать из тюрьмы. В 2012 году его нашли сотрудники заповедника в Южном Новом Уэльсе. Во вторник, 25 июля, в Австралии выходит книга с историей беглого преступника.
Во время скитаний Малкольм питался бананами, которые воровал у слонов, птицами и мелкими животными. Сейчас Малкольм Наден продолжает отбывать свой тюремный срок.
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