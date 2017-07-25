Светловчанина заключили под стражу по подозрению в убийстве 28-летнего племянника
Во вторник, 25 июля Светловский горсуд заключил под стражу подозреваемого в убийстве 28-летнего жителя г. Светлый. Об этом сообщает пресс-служба Светловского городского суда.
Отмечается, что государственный обвинитель, адвокат и подсудимый не возражали против ходатайства следователей СУ СК о заключении 55-летнего подозреваемого под стражу.
Следствие подозревает 55-летнего светловчанина в убийстве своего племянника. Согласно полученной Клопс.Ru информации, племянник отказался вернуть принадлежащие дяде 100 тысяч рублей
гонорара за работу, которые тот получил от имени дяди. В результате ссоры 28-летний житель Светлого скончался от двух ножевых ударов.
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