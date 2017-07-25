В Калининграде на ул. Ручейной со строительных лесов упал рабочий
В понедельник, 24 июля, в Калининграде на ул. Ручейной со строительных лесов упал рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл в 15:45 в районе магазина "Уют". 22-летний молодой человек упал с высоты трёх метров. Его отвезли в больницу. У рабочего открытый перелом левого плеча.
В посёлке Поддубное Гурьевского района с лестничного пролёта на третьем этаже упал ещё один рабочий. По словам очевидца, сотрудники фермы выгружали коробки с плиткой. Один из них, 37-летний мужчина, поскользнулся и упал с лестничного пролёта. С сотрясением головного мозга и подозрением на перелом левой голени его доставили в больницу.
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